Россиян предупредили о вспышке лептоспироза в Индии

Министерство здравоохранения штата Керала, который располагается на юго-западе Индии, объявило чрезвычайную ситуации из-за вспышки лептоспироза, которая нарастает с начала августа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего с 1 августа по 3 сентября от этого заболевания умерло порядка 40 человек. За последние пять дней с подозрением на этот диагноз зарегистрировано более 300 человек и скончались 5 человек. Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в районе города Кожикоде (западное побережье полуострова).

Основной причиной болезни считают использование воды, зараженной возбудителем лептоспироза.

Вспышки лептоспироза случаются в Индии регулярно в период наводнений. Так, летом в стране традиционно прошли муссонные дожди, которые были сильнее в 2,5 раза, чем обычно в это время года.

Для профилактики заболевания Роспотрепнадзор рекомендует лицам, участвующим в спасательных и очистительных мероприятиях, принимать противомикробные средства.

Лептоспироз передается контактным способом и посредством прямого контакта с мочой инфицированных животных или через объекты внешней среды, которые контактировали с зараженной мочой.

Также бывают случаи заражения, связанные с купанием в открытых водоемах и употреблением инфицированной лептоспирами питьевой воды.

От человека к человеку инфекция не передается.

Болезнь протекает с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем, нередко с развитием геморрагического синдрома и желтухи. Тяжесть течения инфекции у человека варьирует от легких до летальных форм.