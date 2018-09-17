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МЭР не поддержало механизм перевода апартаментов в жилье

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Механизм перевода апартаментов в жилье, предлагаемый депутатским законопроектом, не поддержало Минэкономразвития, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Законодательство и так определяет порядок необходимых для этого действий, считают в ведомстве. Там отметили, что в России установлены санитарно-эпидемиологические нормы, требования к безопасности жилья, обеспеченности социальной и иной инфраструктурой.

В июне 2018 года законопроект внес в Госдуму депутат Александр Сидякин. В пояснительной записке указано, что значительная доля апартаментов не отвечает необходимым требованиям для изменения статуса.

В связи с этим депутат предложил установить в каждом субъекте специальные временные правила перевода уже построенных нежилых помещений в жилые. По его оценке, сегодня в апартаментах живет около 150 тыс. семей.

По мнению МЭР, «является недопустимым установление различных условий и порядка осуществления такого перевода на территориях различных субъектов России».

Еще одно замечание МЭР касается дальнейшего оборота земельного участка под многофункциональным зданием. Кроме того, «не урегулированы вопросы налогообложения апартаментов, которое значительно отличается от налогообложения жилых помещений».

Подробнее — в материале «Известий»:

Без статуса: МЭР не поддержало механизм перевода апартаментов в жилье

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