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СМИ сообщили о масштабном антикоррупционном расследовании в Amazon

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Фото: Global Look Press/Lito Lizana
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Американская компания Amazon, которая торгует товарами и услугами через Интернет, начала крупное внутреннее расследование, целью которого является выявление сотрудников, продающих коммерческие тайны.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal, руководство компании обеспокоено увеличением случаев подкупа работников частными предпринимателями, которые таким образом хотят получить право торговать своими товарами на платформе сервиса.

Сообщается, что взятки приблизительно от $80 до $2 тыс. сотрудники получают за то, что предоставляют информацию о возможности удалить негативные комментарии, восстановить удаленные аккаунты или получить корпоративную информацию о системе подбора наименований товаров или принципах их оценки.

Газета заявила, что наиболее часто подобные случаи происходят в Китае, так как в этой стране оплата труда сотрудников крайне низка. Расследование начало еще в мае 2018 года и с тех пор в структуре представительства компании в КНР уже были произведены перестановки.

В пресс-службе Amazon уточнили, что держат сотрудников кодекса за соблюдение высоких стандартов этики. Все нарушители подвергаются наказанию, в том числе увольнению и уголовным штрафным санкциям.

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