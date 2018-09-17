Постпред РФ назвал обвинения в газете SonntagsZeitung политическим заказом

Обвинения в адрес России, которые были представлены в статье швейцарской газеты SonntagsZeitung, являются политическим заказом и просто абсурдны. С таким заявлением выступил представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Статья была опубликована вечером 16 сентября. Ней идет речь о том, что каждый четвертый россиянин в Швейцарии причастен к шпионажу. Одним из якобы доказательств подобных обвинений издание считает количество сотрудников в постпредстве в Женеве и его близкое расположение к штаб-квартире Отделения ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК), пишет ТАСС.

Гатилов отметил, что сотрудников в постпредстве действительно работает достаточно много, что символизирует приоритетное внимание российских властей к сотрудничеству с ООН и всем ее учреждениями. При этом постпред добавил, что расположение российской миссии никак не может служить доказательством какой-либо деятельности, которая не относится к ООН.

В свою очередь российское посольство в Берне назвало бездоказательной информацию, опубликованную в швейцарских СМИ.

«Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встает вопрос: cui prodest? Уж точно не российско-швейцарским отношениям», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.