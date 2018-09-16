Экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Быстрова ударили по лицу у входа в клуб
Человек, похожий на бывшего полузащитника «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова, получил удар кулаком по лицу.
Инцидент произошел после словесной перепалки, возникшей у входа в один из клубов в центре Санкт-Петербурга, передает «Газета.ру».
Очевидцы опубликовали соответствующее видео в Twitter.
Быстрова бьют pic.twitter.com/Qjz4o25XDI— Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 16 сентября 2018 г.
На ролике видно, как мужчина бьет похожего на Быстрова человека с алкогольным коктейлем в руке, и тот отлетает в сторону.
Сам футболист отказался комментировать инцидент, заявив газете «Спорт-Экспресс», что в интернете «много всяких роликов», а сам он находится в Астрахани.
34-летний футболист является воспитанником «Зенита», за который он играл с 2002-го по 2005-й и с 2009-го по 2014 год. Он также известен по выступлениям за «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». Также Быстров провел 47 матчей за сборную России.
Ранее сообщалось, что в Зеленограде 18-летний юноша погиб из-за упавших футбольных ворот.
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