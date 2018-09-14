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В Зеленограде футболист погиб из-за падения футбольных ворот

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В Зеленограде 18-летний юноша погиб из-за упавших футбольных ворот. По факту ЧП проводится проверка.

Инцидент произошел вечером 14 сентября, сообщает главное управление Следственного комитета по Москве. Группа молодых людей играла в футбол. В перерыве один из них повис на воротах, в результате они на него упали. От полученных повреждений пострадавший скончался.

Следователи выясняют подробности случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

3 сентября в Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности по факту падений хоккейных ворот на семилетнего мальчика. По предварительным данным, вход на игровую площадку никак не ограничивался, а оборудование не соответствовало требованиям безопасности. Ребенок получил серьезные травмы.

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