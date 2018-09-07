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Под Тамбовом погиб ребенок при разрыве старого боевого снаряда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Тамбовской области погиб 7-летний мальчик в результате разрыва старого боевого снаряда. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел в одном из сел Тамбовского района. Мальчик нашел в сарае старый боевой снаряд и ударил по нему молотком. В результате произошел сильный хлопок, а осколки отрикошетили в мальчика. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков. В ведомстве отметили, что в момент инцидента с погибшим находилась его подружка. Она не пострадала.

Видео с места происшествия опубликовано в официальном микроблоге ведомства в Twitter.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов»). В настоящий момент правоохранители допрашивают родственников погибшего и очевидцев происшествия.

В конце августа у псковской деревни Соловьи были обнаружены две артиллерийские мины калибра 82 мм времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы были обезврежены саперами поисково-спасательного отряда Пскова.

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