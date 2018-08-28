Минометные мины нашли у деревни в Псковской области

У деревни Соловьи в Псковской области обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Их нашли местные жители.

Как рассказали Псковской ленте новостей в пресс-службе ГУ МЧС по области, речь идет о двух минометных минах калибра 82 мм. На место были вызваны саперы. Группа поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила опасные снаряды.

В начале июня в деревне Щеглынь Пушкиногорского района Псковской области нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Им оказалась 152-миллиметровая минометная мина.