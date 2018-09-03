Уголовное дело возбуждено после падения ворот на ребенка на Урале

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения хоккейных ворот на ребенка в Снежинске Челябинской области. Семилетний мальчик получил тяжкий вред здоровью.

По данным прокуратуры, мальчик пострадал на хоккейном корте. Доступ на площадку никак ограничен не был. При этом в летний период спортивный инвентарь не соответствовал требованиям безопасности. Проверка по факту происшествия продолжалась почти два месяца. По ее итогам возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Ранее сообщалось, что в Астраханской области директора школы обвинили в халатности после падения футбольных ворот на ребенка. По версии следствия, руководитель не предпринимала мер, чтобы обезопасить конструкцию на спортивной площадке.