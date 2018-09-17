Вернулись в тройку

В рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2019 сборная России в Химках одержала победу над Болгарией (77:73). Героем встречи стал защитник нашей команды Алексей Швед, набравший 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

Игра выдалась напряженной. Несмотря на то, что подопечные Сергея Базаревича смогли несколько раз организовать двухзначное преимущество, гости всякий раз находили в себе силы на достойный ответ. В итоге судьба встречи решилась на последних секундах.

Пара блок-шотов Никиты Курбанова и потрясающие моменты в исполнении Алексея Шведа удерживали хозяев впереди, но на последней минуте активный Павел Маринов попал издали и сократил отставание до мяча — 74–72. Большего гостям добиться не удалось: Швед заработал штрафные и попал, а болгары успели набрать до сирены всего одно очко.

— Ожидал, что будет такая нервная игра, — рассказал «Известиям» президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — Сейчас очень серьезно подтянулся уровень средних команд. Если раньше мы не замечали сопротивление таких сборных, то сейчас и чехи, и болгары, и финны собрали крепкие команды, которые играют в дисциплинированный баскетбол, не дают убежать в отрыв. Тем более мы испытывали кадровые проблемы. В составе не было Тимофея Мозгова, Андрея Воронцевича, Андрея Зубкова. К тому же и Артем Клименко получил небольшое повреждение. Так что Сергей Базаревич был настолько ограничен в выборе игроков в передней линии, что даже Сергей Карасев кое-то время действовал на позиции четвертого номера.

Президент РФБ выделил несколько лучших игроков матча.

— Несколько ребят сегодня здорово проявили себя. Леха Швед на своей домашней арене всегда показывает высокий процент попаданий, и сегодняшний вечер не стал исключением, — продолжил Андрей Кириленко. — Очень понравилось, как действовал Семен Антонов. Владимир Ивлев показал великолепную самоотдачу, взял несколько очень важных подборов и хорошо действовал в защите. Никита Балашов? В меньшей степени. Складывается ощущение, что он новичок в сборной, хотя это не так. Очень хочется пожелать ему набраться уверенности и проявлять свои лидерские качества.

Лидер сборной Болгарии, разыгрывающий «Химок» Ди Бост набрал 7 очков и 4 передачи. После встречи игрок отметил российских игроков и болельщиков, которые полностью заполнили «Арену Химки».

— Решающий момент игры? У вас есть такой игрок, как Швед. Справиться с ним очень тяжело, что и показал сегодняшний матч. Мы не смогли нейтрализовать его, как сделали это с лидерами сборной Франции, поэтому и уступили. Также отмечу великолепную атмосферу, которая была сегодня в Химках. Болельщики великолепно поддержали своих ребят. Жду не дождусь, когда сыграю на этой арене.

Также важный вклад в победу сборной внес Сергей Карасев. Форвард «Зенита» записал на свой счет 13 очков, 3 подбора и 2 передачи.

— Играли плохо, но самое главное, что выиграли, — отметил в беседе с «Известиями» Сергей Карасев. — Эта победа пригодится нам. Будем менять что-то в нашей игре в следующем «окне». С чехами играли гораздо лучше, выкладывались, но там не повезло, и мы уступили. Здесь играли плохо и выиграли.

При этом Сергей Карасев уверен, что сборной удастся решить задачу выхода на ЧМ-2019.

— Всё будет зависеть от нас, к следующим играм все ребята подойдут в игровой форме, сезон уже начнется, — пояснил Сергей Карасев. — Все соперники нам по зубам, вполне можем выиграть оставшиеся игры и без нервов отобраться на мировое первенство.

Благодаря этой победе и поражению Финляндии в гостевом матче от Франции (67:83) российская сборная вернулась на третье место в группе К. У нашей команды и у финнов по четыре победы после восьми игр, однако у россиян гораздо лучше разница очков («+32» против «-8»). Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет как раз в Финляндии — 30 ноября.

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