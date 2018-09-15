Павел Антипов рискует пропустить сезон-2018/19

Форвард БК «Нижний Новгород» («НН») и сборной России Павел Антипов может пропустить новый сезон. 26-летний баскетболист испытывает проблемы со здоровьем и в ближайшее время может перенести операцию на ноге.

Эту информацию «Известиям» подтвердил официальный представитель игрока Бурган Назиров.

— Проблема действительно есть. Мы скоро поймем, насколько она серьезна, — рассказал агент. — Сейчас Павел находится на обследовании. Думаю, на следующей неделе многое станет понятно — потребуется ли операция или это будет какое-то другое восстановление. Но риск, что он пропустит этот сезон, есть.

Павел Антипов подписал однолетний контракт с «НН» в середине июля. В его переходе был лично заинтересован главный тренер клуба Зоран Лукич.

— В «НН» по-человечески отнеслись к травме Павла, — продолжил Бурган Назиров. — Клуб планирует принимать участие в тренировочном и восстановительном процессах, предоставив ему своих докторов и тренеров. Будем надеяться, что характер повреждения окажется не таким серьезным и он скоро вернется в строй.

Ранее в интервью «Известиям» председатель совета директоров «Нижнего Новгорода» Сергей Панов отказался комментировать перспективы баскетболиста в сезоне-2018/19.

— Пока обсуждать этот вопрос нецелесообразно. Павел еще травмирован, — сказал он.

В прошлом сезоне Павел Антипов начал регулярно получать приглашения в сборную России. Он является одним из ключевых игроков «Локомотива-Кубани», и его потеря перед решающими матчами сезона стала для команды настоящим ударом.

— Антипов очень удачно играл роль четвертого номера. Он создавал пространство Марди Коллинзу, угрожал кольцу, правильно передвигался. С потерей Райана Брокхоффа Паша стал практически незаменим, — говорил ранее главный тренера «Локо».

Баскетболист форсировал свое возращение на площадку и сыграл в серии плей-офф с «Химками» с недолеченной травмой. Самоотверженность игрока не помогла «Локо» пробиться в «Финал четырех», и по окончании сезона клуб принял решение не пользоваться опцией в контракте форварда («Локо» мог автоматически продлить контракт с Павлом Антиповым на сезон-2018/19).

В минувшем сезоне Павел Антипов провел 20 матчей в рамках Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,4 очка и делал 2,2 подбора. В Еврокубке его средние показатели в 18 матчах составили 5,7 очка и 2,8 подбора. В составе «Локомотива-Кубани» форвард стал обладателем Кубка России – 2018, войдя по его итогам в символическую пятерку турнира.

До перехода в «Локо» баскетболист выступал за самарский ЦСК ВВС, питерский «Спартак», «Нижний Новгород», питерский «Зенит» и казанский УНИКС. В 2013 году в составе студенческой сборной России Павел Антипов стал победителем Универсиады, а в сезоне-2013/14 — обладателем Кубка России.

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