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Шойгу рассказал о планах России на оборону

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Российская Федерация не собирается ни с кем воевать, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», которое транслировалось на регионы Дальнего Востока.

Министр добавил, что в плане России на оборону «нет элементов, предполагающих, что мы собираемся вести какие-то наступательные действия на чужой территории».

Отвечая на вопрос ведущего, готовится ли армия России к войне, Шойгу ответил: «Нет, конечно».

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин назвал Россию миролюбивым государством и заверил, что у Москвы не может быть агрессивных планов в отношении других стран. Одновременно он подчеркнул, что долг армии страны заключается в защите ее суверенитета, безопасности и национальных интересов.

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