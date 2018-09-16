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Продолжение сериала «Молодой папа» выйдет в ноябре 2019 года

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Фото: Кравец
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Второй сезон популярного телесериала «Молодой папа» выйдет на телеэкраны в ноябре 2019 года. Об этом 16 сентября на пресс-конференции в рамках XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» заявил режиссер Паоло Соррентино, сообщает ТАСС.

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Также он подтвердил информацию о начале съемочного процесса в ноябре этого года и об участии в продолжении актеров из первого сезона — Джуда Лоу и Джона Малковича.

Телесериал «Молодой папа» впервые вышел на мировые экраны осенью 2016 года и состоял из 10 эпизодов. В нем рассказывалось о жизни эксцентричного италоамериканца Ленни Белардо, ставшего одним из самых молодых понтификов под именем Пий XIII. 

Ранее сообщалось, что второй сезон будет называться «Новый папа». Сценарий написан итальянским режиссером совместно с его регулярным соавтором Умберто Кантарелло, а также Стефано Бисесом.

Соррентино снял такие фильмы, как «Великая красота», «Где бы ты ни был», «Последствия любви».

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание человеку» проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября. В первый день мероприятия осуществлялся показ фильма Соррентино «Молодость», за который он в 2015 году получил премию Европейской киноакадемии в трех номинациях. 16 сентября петербургские зрители первыми в России увидят новый фильм режиссера «Лоро», рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.

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