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Паоло Соррентино впервые приедет в Россию

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Итальянский режиссер Паоло Соррентино представит новый фильм на XXVIII кинофестивале «Послание человеку» в Санкт-Петербурге. Зрители Северной столицы России первыми в стране увидят картину «Лоро». Об этом 27 августа сообщили организаторы международного кинопросмотра.

«В ходе своего первого визита в Россию Соррентино примет участие в церемонии открытия кинофестиваля, а также представит фильм «Лоро», премьера которого прошла в этом году на Каннском фестивале», — приводит сообщение ТАСС.

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Фестиваль откроется 15 сентября на Дворцовой площади, где вечером все желающие смогут посмотреть другой фильм режиссера «Молодость», за который он в 2015 году получил премию Европейской киноакадемии в трех номинациях.

В день премьерного показа кинокартины о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони, 16 сентября, Соррентино произведет полуденный выстрел из пушки Нарышкина в Петропавловской крепости, который также будет посвящен кинофестивалю «Послание человеку».

Первый показ фильма «Лоро» пройдет в киноцентре «Аврора». В широкий российский прокат он выйдет через месяц.

Соррентино является одним из ведущих современных итальянских режиссеров. Он снял такие фильмы, как «Великая красота», «Где бы ты ни был», «Последствия любви», сериал «Молодой папа» и др.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание человеку» пройдет с 15 по 22 сентября. В его конкурсную программу вошло более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер и более 30 — российских.

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