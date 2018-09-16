Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах достигло 32 человек

Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах увеличилось до 32 человек, еще 29 числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти.

Кроме того, в Кордильерском административном регионе республики власти пытаются спасти по меньшей мере 40 шахтеров, которые в результате схода оползня оказались заблокированы в тоннеле.

Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин вечером 14 сентября. Порывы ветра в некоторых района достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м.

Стихия затронула более 250 тыс. человек, около половины из них направлены в центры временного размещения. По прогнозам синоптиков, в регионе по-прежнему ожидаются сильные осадки, которые могут спровоцировать наводнения и сход новых оползней.

В воскресенье, 16 сентября, тайфун «Мангхут» достиг юга Китая, пройдя в непосредственной близости от Гонконга, где в результате от тропического циклона пострадали более 100 человек.