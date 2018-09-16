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Более 500 тыс. рублей пожертвовали чиновники на церковь в Карелии

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Карельские чиновники собрали более 500 тыс. рублей на восстановление сгоревшей Успенской церкви XVIII века в Кондопоге. Средства перечислены на счет благотворительного фонда «Северный духовный путь».

Ранее глава республики Артур Парфенчиков призвал подчиненных внести пожертвования в размере однодневного заработка, напоминает ИА FlashNord. Его собственный взнос составляет 100 тыс. рублей. На предложение Парфенчикова откликнулись известные артисты, выразив желание провести благотворительные концерты.

Как сообщалось 10 сентября, суд в Петрозаводске направил на психиатрическую экспертизу подростка, подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII века в Карелии. В течение месяца с 15-летним мальчиком будут работать специалисты в Москве. Крупный пожар уничтожил памятник деревянного зодчества 10 августа. Было возбуждено два уголовных дела.

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