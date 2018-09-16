Прямой эфир

Медведев напомнил о разумном использовании лесных ресурсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава правительства Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником и отметил важность разумного использования лесных ресурсов.

Лесу поставили диагноз: ожидается активное развитие болезней
В этом году в России могут погибнуть 2,7 млн га деревьев

В поздравительной телеграмме премьер-министр подчеркнул, что леса являются природным богатством России и залогом ее экологической безопасности. Работа сотрудников лесного комплекса заслуживает глубокого уважения, добавил он.

«Россия — лидер по площади лесов», — подчеркнул премьер в поздравительной телеграмме на сайте правительства. Сотрудники отрасли многое делают для лесовосстановления и развития лесной промышленности, лесная продукция становится более конкурентноспособной и пользуется спросом и внутри страны, и за рубежом.

Среди задач, стоящих перед сотрудниками лесной отрасли, — ее модернизация, борьба с незаконной вырубкой леса, повышение эффективности освоения лесов, предотвращение пожаров и многое другое.

Медведев выразил уверенность, что работа сотрудников лесной отрасли позволит сохранить и защитить леса в России.

В середине лета сообщалось, что правительство планирует маркировать RFID-метками древесину и повысить эффективность госнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тем больше дров: в России пропадают миллионы гектаров «несуществующих» лесов
Пожары на такой земле не тушат, а собственники устраивают вырубки
В 2018 году в России погибло 1,7 млн га леса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017