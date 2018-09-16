Медведев напомнил о разумном использовании лесных ресурсов

Глава правительства Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником и отметил важность разумного использования лесных ресурсов.

В поздравительной телеграмме премьер-министр подчеркнул, что леса являются природным богатством России и залогом ее экологической безопасности. Работа сотрудников лесного комплекса заслуживает глубокого уважения, добавил он.

«Россия — лидер по площади лесов», — подчеркнул премьер в поздравительной телеграмме на сайте правительства. Сотрудники отрасли многое делают для лесовосстановления и развития лесной промышленности, лесная продукция становится более конкурентноспособной и пользуется спросом и внутри страны, и за рубежом.

Среди задач, стоящих перед сотрудниками лесной отрасли, — ее модернизация, борьба с незаконной вырубкой леса, повышение эффективности освоения лесов, предотвращение пожаров и многое другое.

Медведев выразил уверенность, что работа сотрудников лесной отрасли позволит сохранить и защитить леса в России.

В середине лета сообщалось, что правительство планирует маркировать RFID-метками древесину и повысить эффективность госнадзора.