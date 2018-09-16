Правая партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность на востоке ФРГ, сообщила газета Bild am Sonntag.

Эту партию поддерживают 25% избирателей, в то время как Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель — 24% жителей, передает ТАСС.

На всей территории Германии в поддержку ХДС выступают 30% избирателей, социал-демократов — 18%, «Альтернативы для Германии» — 15%, «зеленых» — 13%, Левой партии — 10%, либералов — 9%.

Опрос был проведен социологической службой Kantar Emnid, в нем приняли участие 1978 человек.

Ранее в Германии признали роль России в предотвращении гумкатастрофы в Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас.