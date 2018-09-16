Альварес и Головкин готовы провести третий поединок

Боксеры Сауль Альварес и Геннадий Головкин готовы провести третий очный поединок. Об этом мексиканский и казахстанский спортсмены заявили после очередного боя, который состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Если зрители захотят увидеть еще один наш бой, мы его организуем. В этом нет никаких сомнений», — сказал Альварес.

В свою очередь казахстанец Головкин назвал зрелищным состоявшийся поединок, в котором он проиграл. «Что же до третьего боя, то по-хорошему он должен состояться», — приводит его слова ТАСС.

По итогам боя в Лас-Вегасе 28-летний мексиканец Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер». — Ред.) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. Теперь в его послужном списке 50 побед, одно поражение и две ничьи. Для 36-летнего Головкина это поражение стало первым в карьере. На его счету 38 побед и одна ничья.

Первый поединок между боксерами состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью. Головкину тогда удалось сохранить чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBC.