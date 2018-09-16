Российские фигуристы заняли пьедестал юниорского Гран-при
Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на четвертом этапе юниорского Гран-при в Канаде.
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место, набрав 187,71 балла.
Вторыми стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (178,18), третьими — Дарья Кварталова и Алексей Святченко (144,32).
Следующий этап Гран-при пройдет в чешской Остраве с 26 по 29 сентября.
Российская фигуристка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе среди одиночниц.
Трусова также впервые в истории женского фигурного катания чисто исполнила тулуп в четыре оборота.
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