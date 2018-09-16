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Переодетые в мариачи бандиты расстреляли пять человек в Мехико

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Как минимум пять человек погибли и еще семеро получили ранения во время перестрелки в туристическом районе мексиканской столицы.

По данным радиостанции MVS Noticias, одетые в костюмы национальных музыкантов мариачи бандиты приехали на мотоциклах на площадь Гарибальди и открыли огонь по прохожим. Три человека погибли на месте, еще двое были госпитализированы, однако спасти их не удалось.

Площадь Гарибальди считается самым популярным местом среди мариачи в Мехико. Она расположена недалеко от главного столичного проспекта Реформы.

Известно, что на место происшествия прибыл министр общественной безопасности Мехико, на площади продолжают работать полицейские и сотрудники прокуратуры.

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