Переодетые в мариачи бандиты расстреляли пять человек в Мехико

Как минимум пять человек погибли и еще семеро получили ранения во время перестрелки в туристическом районе мексиканской столицы.

По данным радиостанции MVS Noticias, одетые в костюмы национальных музыкантов мариачи бандиты приехали на мотоциклах на площадь Гарибальди и открыли огонь по прохожим. Три человека погибли на месте, еще двое были госпитализированы, однако спасти их не удалось.

Площадь Гарибальди считается самым популярным местом среди мариачи в Мехико. Она расположена недалеко от главного столичного проспекта Реформы.

Известно, что на место происшествия прибыл министр общественной безопасности Мехико, на площади продолжают работать полицейские и сотрудники прокуратуры.