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Мексика отказалась от $20 млн от США для депортации мигрантов

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Фото: REUTERS/Jorge Duenes
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Действующее мексиканское правительство под давлением команды будущего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора отказалось принять от США $20 млн для депортации центральноамериканских мигрантов с территории страны.

На данный момент средства находятся в фонде «Инициатива Мерида». Как пишет агентство Proceso, с просьбой отклонить предложение американской администрации к руководству МИД Мексики обратился будущий глава ведомства Марсело Эбрард.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что США намерены выделить мексиканским властям $20 млн на борьбу с нелегальными мигрантами из Центральной Америки.

С момента вступления в должность президента Трамп не раз пытался пролоббировать строительство стены на границе с Мексикой, однако конгресс до сих пор не выделил на это необходимые средства. Заграждение обойдется США в $18 млрд.

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