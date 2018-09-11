Новый президент Мексики пригласил на инаугурацию Путина и Папу Римского

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил президента РФ Владимира Путина на свою инаугурацию 1 декабря.

Об этом заявил будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард по итогам встречи Обрадора с послом России в латиноамериканской стране Виктором Коронелли.

.@lopezobrador_ habló en privado con el nuncio apostólico, Franco Coppola, y con el embajador de Rusia en México Viktor Koronelli #Transición2018 https://t.co/Bci2qNQQMW — ADNPolítico (@ADNPolitico) 10 сентября 2018 г.

Он также отметил, что глава страны направил приглашения на инаугурацию Папе Римскому Франциску, передает ТАСС.

Эбрард добавил, что будущая администрация Мексики оставляет «двери открытыми» для визитов как российского лидера, так и главы Святого престола в латиноамериканскую страну.

Дипломат также сообщил, что на встрече с послом России обсуждались соглашение о безвизовых поездках и развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

В посольстве России встречу Коронелли с избранным президентом Мексики пока не прокомментировали.

Президентские выборы в Мексике состоялись 1 июля. Кандидат от коалиции левых сил — Лопес Обрадор — набрал более 40% голосов.

Обрадор ранее заявил, что сделает страну достаточно сильной, чтобы никто не мог угрожать ей строительством стен или закрытием границ.