Папе римскому подарили мотороллер Vespa

Папа римский Франциск получил в подарок мотороллер исторической итальянской марки Vespa.

Транспортное средство ему передали в ходе встречи участники Второго международного съезда владельцев этих мотороллеров, сообщает Vatican News.

Оригинальная модель 50R 1971 года выпуска выкрашена в белый цвет и украшена гербом Ватикана, а также знаками папской власти. К мотороллеру прилагается шлем с гербом Ватикана.

Кроме того, папскому Vespa присвоили символический персональный номер: BF362918. Отмечается, что там зашифрованы инициалы понтифика — Бергольо Франческо, год его рождения — 1936-й — и сегодняшняя дата — 2 сентября 2018 года.

В мае папа римский Франциск выставил на торги свой автомобиль Lamborghini Huracan в аукционном доме Sotheby’s.