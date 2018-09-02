Прямой эфир

Папе римскому подарили мотороллер Vespa

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Evandro Inetti
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Папа римский Франциск получил в подарок мотороллер исторической итальянской марки Vespa.

Транспортное средство ему передали в ходе встречи участники Второго международного съезда владельцев этих мотороллеров, сообщает Vatican News.

Оригинальная модель 50R 1971 года выпуска выкрашена в белый цвет и украшена гербом Ватикана, а также знаками папской власти. К мотороллеру прилагается шлем с гербом Ватикана.

Кроме того, папскому Vespa присвоили символический персональный номер: BF362918. Отмечается, что там зашифрованы инициалы понтифика — Бергольо Франческо, год его рождения — 1936-й — и сегодняшняя дата — 2 сентября 2018 года.

В мае папа римский Франциск выставил на торги свой автомобиль Lamborghini Huracan в аукционном доме Sotheby’s.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Папа римский одобрил документ о недопустимости смертной казни
Папа римский выставил на торги свой бело-золотой Lamborghini

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017