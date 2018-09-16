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Участник Pussy Riot Верзилов доставлен в Берлин для лечения

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Фото: РЕН
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Участника Pussy Riot Петра Верзилова, который был экстренно госпитализирован в Москве, перевезли в Германию для последующего лечения.

По данным газеты Bild, спецборт с активистом и его матерью приземлился в 22:45 в берлинском аэропорту Шёнефельд.

Как уточнила участница группы Мария Алехина в комментарии «РИА Новости», Верзилов находится в сознании, но по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Ближайшие дни он проведет в реанимации.

«Надя (активистка и супруга Верзилова Надежда Толоконникова — Ред.) и наши друзья из Германии организовали. Там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить, насколько я знаю», — рассказала Алехина.

Активиста госпитализировали в предынсультном состоянии 11 сентября. По словам его девушки Вероники Никульшиной, до приезда врачей Верзилов начал терять зрение, способность говорить и передвигаться.

Врачи диагностировали у него острое полиморфное психотическое расстройство. Причиной приступа, по словам медиков, могло стать сильное эмоциональное потрясение.

Одной из последних акций Pussy Riot с участием Верзилова был инцидент во время чемпионата мира по футболу в России.  Он вместе с Никульшиной и еще двумя участницами группы, Ольгой Пахтусовой и Ольгой Курачевой, выбежал в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финального матча между сборными Франции и Хорватии.

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