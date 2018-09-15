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Эксперты ООН заподозрили КНДР в продаже оружия в страны Ближнего востока

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Группа экспертов ООН заподозрила КНДР в продаже вооружений Сирии, Йемену, Ливии и другим странам. Об этом говорится в докладе, который подготовили специалисты, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в документе якобы представлены свидетельства нарушения Пхеньяном экономических санкций, в том числе путем поставок оружия в страны, где есть зоны конфликтов. Кроме того, утверждается, что эксперты выявили рост поставок горючего в Северную Корею на российских и китайских судах, а также случаи транспортировок угля из КНДР в КНР.

В докладе эксперты отмечают, что эти нарушения серьезно понижают эффективность международных санкций ООН, введенных в 2017 году, сообщает ТАСС.

В четверг официальный представитель постпредства США при Организации Объединенных Наций Джон Дегори объявил, что на 17 сентября Вашингтон созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по КНДР в связи с недовольством позицией России.

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