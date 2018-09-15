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Компания Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов

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Фото: REUTERS/Chance Chan
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Компания Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов, сообщает издание Phone Arena. Ранее этот рекорд принадлежал iPhone X, замена дисплея на котором стоила $279, а полный ремонт — $549.

Теперь же аналогичные суммы придется выложить за починку iPhone XS Max. Минимальная стоимость продажи гаджета составляет $1099. Ремонт его дисплея обойдется владельцу в $329, а полностью починить смартфон можно будет за $599.

12 сентября компания Apple представила три новые модели смартфонов: iPhone XR, XS и XS Max. Модель iPhone XS, диагональ дисплея которого составит 5,8 дюйма, будет стоить в России от 87,990 тыс. рублей. IPhone XS Max будет иметь диагональ экрана в 6,5 дюйма и продаваться по цене от 96,990 тыс. рублей. Модели появятся в серебристом, черном и золотом цветах, с доступным объемом памяти на 64, 256 и 512 ГБ. Смартфоны появятся в магазинах России 28 сентября.

IPhone XR с диагональю экрана в 6,1 дюйма будет продаваться в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах. Объем памяти составит 64 и 256 ГБ. Официальный старт продаж данной модели в России запланирован на 26 октября.

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