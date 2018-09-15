Компания Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов
Компания Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов, сообщает издание Phone Arena. Ранее этот рекорд принадлежал iPhone X, замена дисплея на котором стоила $279, а полный ремонт — $549.
Теперь же аналогичные суммы придется выложить за починку iPhone XS Max. Минимальная стоимость продажи гаджета составляет $1099. Ремонт его дисплея обойдется владельцу в $329, а полностью починить смартфон можно будет за $599.
12 сентября компания Apple представила три новые модели смартфонов: iPhone XR, XS и XS Max. Модель iPhone XS, диагональ дисплея которого составит 5,8 дюйма, будет стоить в России от 87,990 тыс. рублей. IPhone XS Max будет иметь диагональ экрана в 6,5 дюйма и продаваться по цене от 96,990 тыс. рублей. Модели появятся в серебристом, черном и золотом цветах, с доступным объемом памяти на 64, 256 и 512 ГБ. Смартфоны появятся в магазинах России 28 сентября.
IPhone XR с диагональю экрана в 6,1 дюйма будет продаваться в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах. Объем памяти составит 64 и 256 ГБ. Официальный старт продаж данной модели в России запланирован на 26 октября.