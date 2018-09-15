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IPhone XS признан самым мощным смартфоном на рынке

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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iPhone XS протестировали в программе производительности AnTuTu. Устройство, оснащенное процессором A12 Bionic, набрало рекордные среди смартфонов 363 тыс. баллов. Об этом сообщает GizmoChina.

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Новый iPhone обогнал большинство флагманских Android-устройств с чипсетом Snapdragon 845. Их показатели составили около 290 тыс. баллов. XS стал самым мощным смартфоном на мобильном рынке благодаря своему процессору с чипом, созданным по 7-нанометровому техпроцессу.

XS Max и XR тоже работают на A12 Bionic, в связи с чем от них также ожидают высочайших показателей на бенчмарках.

16 октября Huawei представит Mate 20 и Mate 20 Pro с чипом Kirin 980, также созданным по 7-нанометровому техпроцессу. По предварительным оценкам, новинки составят конкуренцию A12 Bionic и поднимутся в топ бенчмарков.

Модель iPhone XS, диагональ дисплея которого составит 5,8 дюйма, будет стоить в России от 87,990 тыс. рублей. IPhone XS Max будет иметь диагональ экрана в 6,5 дюймf и продаваться по цене от 96,990 тыс. рублей. Модели появятся в серебристом, черном и золотом цветах, с доступным объемом памяти на 64, 256 и 512 ГБ.

IPhone XR с диагональю экрана в 6,1 дюйма будет продаваться в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах. Объем памяти составит 64 и 256 ГБ.

Смартфоны появятся в магазинах 28 сентября. Предзаказ доступен с 14 сентября.

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