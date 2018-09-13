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Россиян разочаровали новые модели iPhone

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Масштабная презентация новых моделей iPhone, прошедшая 13 сентября, вызвала  активное обсуждение в Сети. Многие русскоязычные пользователи отметили, что представленные смартфоны их разочаровали. В первую очередь из-за цены.

«Бюджетный iPhone XR за 65 тыc. рублей. Cмеюсь и плачу», — написал один из пользователей Twitter.

Стоимость iPhone XS и XS Max в России начнется примерно от 90 тыс. рублей. За самую продвинутую модель с увеличенным экраном придется выложить порядка 120 тыс. рублей.

«Честно сказать — буду копить на iPhone XS Max. Кушай гречку год — купи себе новый телефон», — пишут комментаторы.

Были и те, кто пошутил над названиями новых телефонов. 

«Я не буду покупать iPhone XS, я вообще-то M ношу», — написали в Twitter, намекая на размер одежды.

Многие эксперты отмечают, что новые телефоны, по сути, являются копиями прошлогодней версии. Кроме того, в России не будет целого набора функций. К примеру, не появится iPhone с двумя SIM-картами.

Презентация состоялась 12 сентября 20:00 мск. После этого стоимость акций американской корпорации Apple начала снижаться.

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