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Россия временно разрешит некоторым иностранным судам проход по Севморпути

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Несмотря на запрет на проход по российским водам судов иностранного производства, который вступит в силу 1 января 2019 года, Россия временно разрешит некоторым из них проходить по Северному морскому пути.

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Об этом в субботу, 15 сентября, заявил вице–премьер российского правительства Юрий Борисов.

В интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» телеканала «Россия — 1» Борисов уточнил, что данное решение принято правительством. Весь типаж иностранных судов власти не в состоянии перекрыть сразу, пояснил он, передает ТАСС.

По мнению вице–премьера, в запрете на проход иностранных судов по Севморпути, нет антирыночных мер. Аналогичные меры США ввели около века назад. В прибрежных водах США могут проходить только построенные в стране суда и под американским флагом.

«Северный морской путь — это чисто российские прибрежные воды, мы защищаем своих судовладельцев в этом плане», — приводит слова Борисова РЕН ТВ.

В середине лета он заявил, что суда под российским флагом могут получить исключительное право на перевозку и хранение нефтепродуктов в акватории Северного морского пути.

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