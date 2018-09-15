Под Петербургом учитель назвала детей «бедными во всех отношениях»

Учительница одной из школ Санкт-Петербурга стала героиней видеоролика, опубликованного в социальной сети Facebook. На видео, записанном одним из учеников, преподаватель называет детей бедными и тупыми.

«Дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет?» — задала учительница вопрос ученикам. Женщина далее продолжила, что ученики «бедные во всех отношениях» и имеют «узкий умишко».

На видео преподаватель, чей стаж более 30 лет, обзывает детей тупыми, информирует «Федеральное агентство новостей».

Как пишет телеканал «78» в субботу, 15 сентября, события имели место в школе № 695 «Радуга» города Пушкина в минувший вторник.

Ранее на этой неделе в Ульяновской области суд рассмотрел дело учителя технологии Карсунской средней школы. С января по март обвиняемый не раз унижал учащихся, а к двум несовершеннолетним применил силу.

Приговор включил 250 часов обязательных работ и лишение права заниматься педагогической работой на 2,5 года.