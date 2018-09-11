Учитель труда в Ульяновской области осужден за унижение учеников

В Ульяновской области суд рассмотрел дело учителя технологии Карсунской средней школы. С января по март обвиняемый не раз унижал учащихся, а к двум несовершеннолетним применил силу.

На основании представленных прокуратурой доказательств педагога признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением. Приговор включает 250 часов обязательных работ и лишение права заниматься педагогической работой на 2,5 года, информирует 1ul.ru.

Как стало известно ранее, в Ульяновске школьники присоединились к акции «Дети вместо цветов». Они отказались от покупки букетов, а сэкономленные деньги перечислили на благотворительность. Акция прошла в школе № 21.