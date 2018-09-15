Украина возобновила работу двух КПП на границе с Крымом

Утром в субботу украинские пограничники возобновили работу на ранее закрытых пунктах пропуска «Каланчак» и «Чаплынка», которые расположены на границе с Крымом.

Об этом сообщается 15 сентября на сайте государственной пограничной службы Украины.

Киев закрывал доступ транспорта из Крыма на Украину «в связи с опасной экологической ситуацией».

«Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через административную границу пограничники херсонского отряда начали в 10:00», — отметили пограничники.

Ранее на этой неделе химический завод «Крымский титан» полностью остановил работу из-за химического выброса на севере Крыма, произошедшего 24 августа.