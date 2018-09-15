Власти Польши увидели «реальный шанс» на размещение баз США

Размещение в Польше американских военных баз на постоянной основе вполне реально, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров польской-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне.

«Если бы такого шанса не было, то всё закончилось бы на общих обсуждениях. А мы говорим о деталях», — приводит его слова ТАСС.

Как пояснил министр, сам факт встречи рабочей группы говорит о существовании «конкретного, реального шанса» на присутствие войск.

При этом политик не озвучил никаких сроков и деталей. Известно только, что Польша готова потратить около $1,5–2 млрд на эти цели и построить всю необходимую для постоянной базы инфраструктуру.

В Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. Помимо этого, на территории страны размещен многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.