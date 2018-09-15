Прямой эфир

Власти Польши увидели «реальный шанс» на размещение баз США

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размещение в Польше американских военных баз на постоянной основе вполне реально, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров польской-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне.

Накрыли зеленым беретом: американских солдат в Африке всё больше
Почему США активно наращивают военное присутствие на Черном континенте

«Если бы такого шанса не было, то всё закончилось бы на общих обсуждениях. А мы говорим о деталях», — приводит его слова ТАСС.

Как пояснил министр, сам факт встречи рабочей группы говорит о существовании «конкретного, реального шанса» на присутствие войск. 

При этом политик не озвучил никаких сроков и деталей. Известно только, что Польша готова потратить около $1,5–2 млрд на эти цели и построить всю необходимую для постоянной базы инфраструктуру. 

В Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. Помимо этого, на территории страны размещен многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вандалы в Польше попытались взорвать памятник советским солдатам
«Паны относятся как к рабам»: украинцы рассказали о работе в Польше
Сколько получают гастарбайтеры из незалежной

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017