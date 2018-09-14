Вандалы в Польше попытались взорвать памятник советским солдатам

В Польше осквернили первый послевоенный памятник советским солдатам, установленный в 1945 году в память о воинах, погибших при форсировании Одера. Мемориал, находящийся около деревни Миколин на западе страны, попытались взорвать самодельной бомбой. Об этом рассказали в общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением монументов.

По словам главы организации Ежи Тыца, вандалы хотели взорвать памятник в ночь на 13 сентября. Они положили у подножия монумента взрывное устройство — большую банку с газом весом примерно 12 кг и объемом порядка 20 л.

«Для меня это террористы или бандиты», — цитирует Тыца телеканал «Звезда».

Местные общественники потребовали возбудить уголовное дело.

В сражении, в память о котором был установлен монумент, погибли более 40 тыс. солдат и офицеров, форсировавших Одер. Памятник серьезно пострадал несколько лет назад, когда вандалы нанесли на него антироссийские надписи и украли металлические детали. Реставрацию монумента завершили в прошлом году силами россиян, которые пожертвовали деньги, и энтузиастов из польской организации «Курск».