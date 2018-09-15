Япония отложила запуск беспилотного космического грузовика

Япония отложила запуск тяжелой ракеты H-IIB с беспилотным кораблем Kounotori7 на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований, отмена связана с техническими проблемами и необходимостью проверки рабочих систем ракеты.

Изначально запуск должен был пройти 11 сентября, его уже неоднократно откладывали. Последний старт был намечен на 15 сентября.

На борту корабля находится шесть тонн различных грузов, в том числе необходимых для поддержания жизнедеятельности экипажа.

Также грузовик должен доставить на МКС новые литий-ионные батареи, являющиеся главным источником энергии на станции, и два микроспутника Stars-me.

В 2016 году одной из целей аналогичного спутника был эксперимент по уборке космического мусора, однако он завершился неудачно.

Ранее стало известно, что индикатором невесомости экипажа космического корабля «Союз МС-10», который отправится на МКС 11 октября, станет плюшевая такса.