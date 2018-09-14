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В Воронеже решили построить IT-город

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Подконтрольная депутату Воронежской областной думы Евгению Хамину одноименная ГК планирует создать в районе сити-парка «Град» IT-город.

Проект будет реализовываться по аналогии с «Иннополисом» в Казани. Совместно с вузами планируется организовать обучающий центр для молодых специалистов, сообщили ИА «Абирег» собственные источники.

Ранее компания «Яндекс» в тестовом режиме запустила первое в Европе беспилотное такси в особой экономической зоне Иннополисе. Соответствующее соглашение 28 августа подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Яндекса» в РФ Елена Бунина.

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