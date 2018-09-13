Краснодар попал в топ-10 городов с самыми высокими зарплатами в IT-сфере

Краснодар вошел в десятку российских городов с самыми высокими зарплатами IT- специалистов. Рейтинг составили эксперты ресурса «Avito Работа» ко всемирному Дню программиста. Они проанализировали вакансии программистов и системных администраторов в городах РФ.

Как отмечает ИА «Кубанские новости», в основном такие специалисты востребованы. Однако в Краснодаре заинтересованность в них работодателей сократилась на 18%. В среднем в городе профессионалы этой сферы зарабатывают 41 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с 2017 годом зарплата IT-специалистов стала ниже на 8%. Однако краснодарцы, работающие по этим специальностям, получают на 11% больше, чем в целом по стране.

Больше всего программисты и системные администраторы зарабатывают в Москве, Петербурге и Самаре. А меньше всего — в Уфе, Волгограде и Барнауле.

Лучшими городами для самой первой работы ранее признали Москву и Петербург.