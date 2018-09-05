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Ижевск признали одним из лучших городов для первой работы

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Ижевск вошел в число городов, наиболее привлекательных для первой работы. Рейтинг составило конструкторское бюро «Стрелка».

Исследование проводилось в 98 муниципалитетах — столицах регионов и городах с населением более 250 тыс. человек. Рассматривались показатели качества жизни и доступности благ. Качество жизни оценивалось по 10-балльной шкале. Баллы по доступности благ начислялись исходя из остатка от зарплаты после вычета ежемесячных расходов выпускников.

Как сообщает ИА «Сусанин», Ижевск занял 11-е место в рейтинге, уступив Твери, но обойдя Казань. Так, расходы выпускников на жилье в столице Удмуртии составили 33% от ежемесячных доходов. А расходы на еду — 29%.

Возглавили список Москва и Санкт-Петербург.

Ранее сайт Avito назвал Ижевск городом с самым дешевым «базовым набором школьника».

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