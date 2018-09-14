Дети из Армянска продолжат отдыхать в санаториях Крыма

Дети из Армянска останутся отдыхать в санаториях до стабилизации ситуации на севере Крыма. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«У детей риск развития реакций, даже местных, которые в течение одного-двух дней могут пройти, более выражены. Поэтому с целью профилактики дети были вывезены в оздоровительные учреждения», — цитирует Пеньковскую Крыминформ.

Специалисты 4 сентября зафиксировали в городе превышение ПДК сернистого ангидрида в воздухе, в связи с чем расположенный рядом «Крымский титан» решили остановить. Оказалось, что причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое произошло вследствие высокой температуры и отсутствия осадков.

Решение о вывозе детей из Армянска в экологически безопасные районы приняло правительство Крыма. По данным на 2017 год, численность населения города составляла около 22 тыс. человек.