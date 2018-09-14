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США обвинили в секретных экспериментах над людьми в Грузии

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Военные и частные подрядчики США могли проводить эксперименты над людьми в лаборатории в Грузии. Ряд документов свидетельствует о проведении военно-медицинской группой США и частными подрядчиками секретных экспериментов над жителями страны в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара.

Так, согласно данным за декабрь 2015 года, 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента скончались в один день.

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