Военные и частные подрядчики США могли проводить эксперименты над людьми в лаборатории в Грузии. Ряд документов свидетельствует о проведении военно-медицинской группой США и частными подрядчиками секретных экспериментов над жителями страны в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара.

Так, согласно данным за декабрь 2015 года, 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента скончались в один день.