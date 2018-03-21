Бактериологическая лаборатория США работает в Грузии

Американская бактериологическая лаборатория работает в Грузии с 2011 года. Такие лаборатории США уже открыли в 25 странах. В самих Штатах разработка биологического оружия запрещена. Зато есть как минимум две базы у границ России — на Украине и в Грузии.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.