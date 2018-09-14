Вышел трейлер первого сериала с Джулией Робертс

В Сети появился трейлер сериала «Возвращение домой» с Джулией Робертс. Обладательница премии «Оскар» впервые снялась в многосерийном фильме.

Робертс исполняет роль женщины по имени Хайди Бергман, которая работает психологом в секретном правительственном учреждении. Она помогает бывшим военным адаптироваться к мирной жизни. История одного из подопечных заинтересовала главную героиню, но ее любопытство и деятельность ограничивает местный надзиратель, что не может не вызывать подозрений. Спустя несколько лет после того, как Бергман оттуда уволится, в ее жизни вновь появится человек, который напомнит о старой работе, что привнесет в происходящее вокруг главной героини еще больше загадок и интриг, пишет «Газета.ру».

Психологический триллер от Amazon Studios выйдет на экраны 2 ноября и будет состоять из двух сезонов. В первом заявлено 10 эпизодов.

14 сентября стало известно, что телеканал AMC принял решение продлить сериал «Ходячие мертвецы» еще как минимум на 10 лет.