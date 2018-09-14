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В Сети появился трейлер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

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Фото: youtube.com
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В Сети появился трейлер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», который выйдет на Netflix в 2018 году. Компания перезапустила телешоу конца 1990-х — начала 2000-х «Сабрина — маленькая ведьма».

В новом проекте она отчаянно пытается найти свое предназначение, но для этого ей необходимо добиться баланса между своими личностями смертной девушки и ведьмы. В это время Сабрине пытаются помешать злые силы, желающие уничтожить не только ее, но и всё человечество, пишет сайт kp.ru.

Главную роль в сериале исполнила Кирнан Шипка, известная зрителям по телешоу «Безумцы», «герои», «Вражда», «Дефективный детектив» и др.

13 сентября Netflix представил трейлер мультсериала о скандинавской мифологии.

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