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Премьер Украины представил возросший оборонный бюджет

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2019 год повышение расходов на безопасность и оборону до $7,43 млрд, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Таким образом, расходы выросли на 28%.

«На сектор безопасности и обороны предусмотрено 209 млрд гривен (около $7,43 млрд)», — цитирует «РИА Новости» Гройсмана.

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Ранее, 6 сентября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году затраты на оборону в стране составят более 5% ВВП, или более 165 млрд гривен (более $5,8 млрд), пишет ТАСС.

На фоне возрастающих оборонных расходов на Украине ряд западных стран в последнее время оказывает активную поддержку в снабжении Киева вооружениями. В частности, в декабре 2017 года Вашингтон одобрил поставки оружия Украине, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В мае министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что за время конфликта в Донбассе США оказали Киеву помощь на $800 млн.

28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами должно стать одним из главных приоритетов в работе украинских дипмиссий.

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