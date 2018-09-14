Левый тоннель проложили на БКЛ между «Авиамоторной» и «Нижегородской»

Левый тоннель проложили на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро между станциями «Авиамоторная» и «Нижегородская». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Ранее на северо-восточном участке БКЛ завершилась проходка правого перегонного тоннеля от «Авиамоторной» до «Нижегородской». «На прошлой неделе сделали правый. Девять месяцев работы на глубине 24 м», — написал Собянин.

Общая протяженность БКЛ составит 69 км. Она станет самой протяженной линией метро в мире. На линии будет работать 31 станция, 19 из них свяжут с радиальными линиями метро, а четыре — с Московским центральным кольцом (МЦК). С 11 станций можно будет сделать пересадку на радиальные линии железной дороги, а с пяти — на первые Московские центральные диаметры, пишет сетевое издание m24.ru.

Первый участок Большого кольца от «Делового центра» до «Петровского парка» запустили в феврале текущего года.

Накануне находившийся в нетрезвом состоянии пассажир метро едва не погиб, спускаясь вниз по эскалатору на станции «Кузнецкий Мост». Мужчина упал на балюстраду между двумя эскалаторами и начал кувырком падать вниз. Он головой разбил плафон светильника, сильно поранившись его осколками.