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Фигурантов дела лесников освободили в Коми

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В Верховном суде Коми прошло очередное заседание по делу лесников. 14 сентября вступило в силу решение о выходе на свободу осужденных Руслана Ульянова и Анатолия Слюсаря. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, незаконных рубках, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

Ранее Сыктывкарский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не согласилась с решением и внесла представление, которое затем было отозвано, передает ИА «Комиинформ».

По праву на УДО первым на свободу вышел экс-руководитель Комитета Лесов Василий Осипов. В колонии остаются Александр Куратов, Владимир Дробахин и Андрей Навалихин.

За семь месяцев 2018 года общая площадь погибших лесных насаждений в России составила 1,7 млн га. Об этом «Известиям» рассказали в Рослесхозе. Около 50% погибших насаждений приходится на Сибирский федеральный округ.

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