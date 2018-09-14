Алтаец по ошибке спилил деревья на 170 тыс. рублей

В Алтайском крае задержан мужчина, которого обвиняют в незаконной рубке деревьев. Ущерб от его действий превышает 170 тыс. рублей.

Как уточняет altapress.ru со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю, с мая по июнь житель села Тюменцево заготавливал древесину в лесу в 3 км от села Мезенцево. Дополнительно к разрешенным деревьям он спилил еще 15 берез. На них у сельчанина разрешения не было.

Полицейские изъяли у нарушителя грузовик, бензопилу и древесину. Он признал вину и объяснил свои действия «невнимательностью».

В начале августа сообщалось о том, что в Татарстане из космоса будут отслеживать вырубку леса. Там представили прототип цифровой разработки для наблюдения за территориями из космоса.