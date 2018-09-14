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Россияне готовы обменять своих питомцев и личные вещи на iPhone

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Фото: Depositphotos
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Россияне готовы расстаться со своими домашними любимцами, а также с обувью, одеждой, велосипедами, мотоциклами и многими другими вещами в обмен на продукцию компании Apple. Соответствующие запросы пользователей появились на сайте онлайн-объявлений «Юла».

Чаще всего в качестве обмена предлагается мототехника (1,21%). В том числе россияне готовы отдать мотоцикл Kawasaki или квадроцикл ABM Scorpion в обмен iPhone X. Также на данную модель смартфона готовы обменять норковую шубу и целую коллекцию Lego technic.

Скутер EKONIK пользователи сервиса готовы обменять на iPhone начиная с 7 модели, а также на телефоны Samsung 8–9. 

Также пользователи предлагают обменять велосипеды: горный GIANT YUKON (модель телефона не уточняется), Merida Hardy 6 (iPhone 7, 6s с доплатой) и BMX Cult 20,75 Custom (iPhone 6, 7, 8).

Далее в списке идут Xbox Kinect (обмен на iPhone 5s(C) или 4s), шлем виртуальной реальности ( iPhone 7/8), кожаная куртка (iPhone 7), Автомобиль Lada 2109 (с доплатой), Сапоги Prada (iPhone 8), пианино, электрогитара и многое другое. 

В том числе россияне готовы обменять телефон на собаку породы пекинес (iPhone 5s), а кота и вовсе готовы поменять на экран от телефона. Также в списке оказались духи с автографом актрисы Сары Джессики Паркер, которые готовы отдать за iPhone X.

12 сентября компания Apple представила три новые модели iPhone и новую модель смарт-часов Apple Watch. iPhone XS будет стоить в России от 87,99 тыс. рублей, iPhone XS Max — от 96,99 тыс. рублей. Предзаказ доступен с 14 сентября.

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