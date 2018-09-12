Россияне смогут выбирать место получения соцуслуг

Граждане смогут сами выбирать, где получать положенные им по закону социальные услуги. «Известия» ознакомились с проектом закона, согласно которому субъекты и муниципалитеты смогут не только утверждать госзадания на оказание услуг подведомственным учреждениям, но и привлекать к этому профильные некоммерческие организации (НКО).

Россиянам будут выдавать именные сертификаты на определенную сумму, использовать которые можно будет как в госучреждении, так и в НКО из реестра проверенных организаций. Речь идет, например, о детских спортивных секциях или уходе за больными и пожилыми людьми.

В публичные реестры «проверенных» компаний не будут включены организации в состоянии банкротства, офшорные компании и НКО, имеющие проблемы с налоговой отчетностью. Кроме того, руководители предприятий-претендентов не должны иметь непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или против личности. В случае наличия жалоб на качество услуг или более трех нарушений компания лишится контракта и попадет в черный список.

Цель нововведения — повысить качество и доступность гарантированных государством социальных услуг, а также сделать эту сферу более прозрачной для потребителей и бизнеса. По мнению экспертов, новая мера обеспечит адресность оказания помощи, однако НКО следует применять в сфере реального дефицита услуг.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

На рынок соцуслуг выйдут НКО